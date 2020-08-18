За несколько дней до старта сезона 2020/2021 у "Динамо" возникли серьезные кадровые изменения. Наставных "бело-синих" Мирча Луческу пока не может рассчитывать на 11 футболистов.

Без Цыганкова

Сейчас "Динамо" не может рассчитывать на своего лидера Виктора Цыганкова, пишет 24 канал. Тот отправился на обследование в Германию, после чего будет принято решение о его участии в дальнейших матчах.

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Больные COVID-19

Еще двое футболистов "Динамо" находятся на самоизоляции, так как заразились коронавирусом.

Речь идет о Назарии Русине и Романе Вантухе. Игроки находятся на самоизоляции с 9-го августа.

Игроки, которые под вопросом

Сразу восемь футболистов "Динамо" занимались по индивидуальной программе:

Денис Попов

Владимир Шепелев

Артем Шабанов

Беньямин Вербич

Виталий Миколенко

Никита Бурда

Бенито

Ахмед Алибеков

Когда "Динамо" начнет сезон

"Динамо" начнет сезон 2020/2021 уже в пятницу 21-го августа. Киевляне в рамках чемпионата Украины встретятся с донецким "Олимпиком".

25-го августа "бело-синие" встретятся с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.

В середине сентября "Динамо" ждет старт в квалификации Лиги чемпионов.