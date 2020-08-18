В "Динамо" кадровая катастрофа перед стартом сезона
За несколько дней до старта сезона 2020/2021 у "Динамо" возникли серьезные кадровые изменения. Наставных "бело-синих" Мирча Луческу пока не может рассчитывать на 11 футболистов.
Без Цыганкова
Сейчас "Динамо" не может рассчитывать на своего лидера Виктора Цыганкова, пишет 24 канал. Тот отправился на обследование в Германию, после чего будет принято решение о его участии в дальнейших матчах.
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Больные COVID-19
Еще двое футболистов "Динамо" находятся на самоизоляции, так как заразились коронавирусом.
Речь идет о Назарии Русине и Романе Вантухе. Игроки находятся на самоизоляции с 9-го августа.
Игроки, которые под вопросом
Сразу восемь футболистов "Динамо" занимались по индивидуальной программе:
- Денис Попов
- Владимир Шепелев
- Артем Шабанов
- Беньямин Вербич
- Виталий Миколенко
- Никита Бурда
- Бенито
- Ахмед Алибеков
Когда "Динамо" начнет сезон
"Динамо" начнет сезон 2020/2021 уже в пятницу 21-го августа. Киевляне в рамках чемпионата Украины встретятся с донецким "Олимпиком".
25-го августа "бело-синие" встретятся с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.
В середине сентября "Динамо" ждет старт в квалификации Лиги чемпионов.