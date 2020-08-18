За декілька днів до старту сезону 2020/2021 у "Динамо" виникли серйозні кадрові пропозиції. Наставних "біло-синіх" Мірча Луческу наразі не може розраховувати на 11 футболістів.

Без Циганкова

Наразі "Динамо" не може розраховувати на свого лідера Віктора Циганкова, пише 24 канал. Той вирушив на обстеження у Німеччину, після чого буде прийнято рішення щодо його участі у подальших матчах.

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Хворі на COVID-19

Ще двоє футболістів "Динамо" перебувають на самоізоляції, адже заразилися коронавірусом.

Йдеться про Назарія Русина та Роман Вантуха. Гравці перебувають на самоізоляції з 9-го серпня.

Гравці, які під питанням

Відразу восьмеро футболістів "Динамо" займалися за індивідуальною програмою:

Денис Попов

Володимир Шепелєв

Артем Шабанов

Беньямін Вербич

Віталій Миколенко

Микита Бурда

Беніто

Ахмед Алібеков

Коли "Динамо" розпочне сезон

"Динамо" розпочне сезон 2020/2021 уже в п'ятницю 21-го серпня. Кияни у рамках чемпіонату України зустрінуться з донецьким "Олімпіком".

25-го серпня "біло-сині" зустрінуться з донецьким "Шахтарем" у матчі за Суперкубок України.

У середині вересня "Динамо" чекає старт у кваліфікації Ліги чемпіонів.