У "Динамо" кадрова катастрофа перед стартом сезону
За декілька днів до старту сезону 2020/2021 у "Динамо" виникли серйозні кадрові пропозиції. Наставних "біло-синіх" Мірча Луческу наразі не може розраховувати на 11 футболістів.
Без Циганкова
Наразі "Динамо" не може розраховувати на свого лідера Віктора Циганкова, пише 24 канал. Той вирушив на обстеження у Німеччину, після чого буде прийнято рішення щодо його участі у подальших матчах.
Дізнайтесь більше: Циганков виклав фото з логотипом "Баварії": в "Динамо" назвали причину
Хворі на COVID-19
Ще двоє футболістів "Динамо" перебувають на самоізоляції, адже заразилися коронавірусом.
Йдеться про Назарія Русина та Роман Вантуха. Гравці перебувають на самоізоляції з 9-го серпня.
Гравці, які під питанням
Відразу восьмеро футболістів "Динамо" займалися за індивідуальною програмою:
- Денис Попов
- Володимир Шепелєв
- Артем Шабанов
- Беньямін Вербич
- Віталій Миколенко
- Микита Бурда
- Беніто
- Ахмед Алібеков
Коли "Динамо" розпочне сезон
"Динамо" розпочне сезон 2020/2021 уже в п'ятницю 21-го серпня. Кияни у рамках чемпіонату України зустрінуться з донецьким "Олімпіком".
25-го серпня "біло-сині" зустрінуться з донецьким "Шахтарем" у матчі за Суперкубок України.
У середині вересня "Динамо" чекає старт у кваліфікації Ліги чемпіонів.
-
-
11 серп 2020"Динамо" зазнало першої поразки при Мірчі Луческу
-