Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков сейчас находится в Мюнхене. Там игрок активно фотографируется на фоне логотипа "Баварии".

Фотографии из Мюнхена Виктор Цыганков выложил на своей странице в Instagram. Футболист посетил фан-шоп команды.

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Однако впоследствии в "Динамо" объяснили, что Цыганков делает в Мюнхене. В клубе заверили, что футболист отправился в Германию на диагностическое обследование. В Мюнхене он пробудет один день, после чего вернется в Киев.

Именно по результатам исследования в Германии, медицинский штаб "Динамо" и будет принимать решение об участии Цыганкова в следующих матчах за клуб.

Отметим, что перед тем некоторые СМИ писали, что Цыганков на обследование отправится в итальянский Милан. Но футболист все-таки улетел в Мюнхен.