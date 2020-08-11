Во вторник, 11 августа, вице-чемпион Украины, киевское "Динамо", провел второй контрольный матч под руководством румынского наставника Мирчи Луческу. Соперником "бело-синих" выступила черниговская "Десна". "Бело-синие" уступили со счетом 1:2.

Динамо – Десна 1:2

Голы: Цыганков 81 – Филиппов 32, Шевцов 82

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В целом, команды выдали равный поединок. Нельзя сказать, что одна из сторон доминировала большую часть игры. В начале поединка Калитвинцев и Цитаишвили обменялись дальними ударами, а в середине тайма случился гол гостей. Картушов разогнал атаку по флангу и сделал идеальную передачу на Филиппова – Александр не подвел.

Второй тайм не отличался от первого. Что киевляне, что "северяне" пытались играть активно. На 69-й минуте команда Луческу получила идеальный шанс сравнять счет, но Цыганков не смог реализовать пенальти. Виктор продолжил искать свой шанс и ближе к концу матча его нашел. Разыграв в касание с Буяльским, вингер вышел на свидание с голкипером и без особых проблем пробил мимо вратаря – 1:1.

Прошло ровно 60 секунд и команда Рябоконя вновь вырвалась вперед – юный Шевцов получил мяч в метрах 11-ти от ворот соперника и разящим ударом вывел команду вперед.