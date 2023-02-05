Правда, столичный клуб отважился интересоваться лучшим нападающим только третьего дивизиона Бразилии. Целью киевлян стал форвард Леле из Уолта-Редонды.
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Сомнительное усиление для киевлян
Киевское Динамо уже выходило на связь с Волта-Редондой по поводу бразильского нападающего. Таким образом, столичный клуб продемонстрировал свой интерес к Леле. Однако киевляне еще ни одного предложения по нападающему бразильскому коллективу из Серии С не выдвигали.
Контаркт Леле с его текущим клубом рассчитан до 2026 года. 25-летний форвард – лучший нападающий третьего дивизиона Бразилии, поскольку у него 7 голов в активе за 9 матчей. Также игрок успел отдать и две голевые передачи. Уолта Редонда выставила за нападающего выступления в размере шести миллионов евро.
Прямым конкурентом киевлян за Леле является клуб Васко да Гама из Бразилии. Если Волта-Редонда таки решит продать своего игрока, то они предпочитают именно бразильский коллектив, а не украинский.
Нападающие, оставшиеся в Динамо
- Самое слабое звено киевского Динамо – нападение. В клубе остался один чистый форвард и несколько игроков, которые могут сыграть на позиции центрального нападающего.
- "Бело-синие" уже простились с двумя форвардами. Динамо расторгло контракт с Владиславом Кулачем да отправили в аренду Артема Беседина.
- В клубе остался только Владислав Супряга, я кого сватают в клуб Первой лиги Украины. Хотя нападающий уже успел забить гол в первой игре по возвращении на поле, а впоследствии и во втором матче подряд.
- Также в составе киевлян есть такие исполнители, как Владислав Ванат (крайний полузащитник) и Денис Гармаш (центральный полузащитник), которые могут перекрыть позицию форварда при необходимости.