Житомирское Полесье заинтересовано в подписании игроков Динамо и Шахтера. Ряды амбициозного клуба Первой лиги могут пополнить Владислав Супряга и Андрей Тотовицкий. "Волки" желают одного игрока приобрести на постоянной основе, а другого временно арендовать.

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Не удалось стать ведущим игроком

Полесье, которому прочат передовые позиции даже на уровне УПЛ, нацелилось на приобретение Андрея Тотовицкого из Шахтера. Житомирский коллектив заинтересован в подписании 30-летнего полузащитника уже этой зимой. Стороны обсудили футболиста и пока без конкретизации. Тотовицкий только летом перебрался в состояние "горняков" из Колосса за 700 тысяч евро. Игрок пропустил определенный период из-за травмы, поэтому успел отыграть только два матча.

Нераскрытый талант

Также "волки" заковлаены в сотрудничестве с Владиславом Супрягой. Этого игрока житомирский коллектив хочет пока арендовать, хотя и неизвестно на какой срок. Агент нападающего Иван Пироженко в хороших отношениях с руководством Полесья, поэтому трансфер вполне реалистичен. Супряга также пропустил определенный период из-за травмы, но успел уже забить первый гол по возвращении.

Житомир в шаге от высшего дивизиона