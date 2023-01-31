Этой зимой Динамо существенно ослабло в кадровом плане. Команду уже покинули Цыганков и Кендзер, а Забарный в ближайшее время станет игроком Борнмута.

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Теперь же киевляне лишились одного из основных нападающих команды Артема Беседина. Официальный сайт киевлян сообщил, что нападающий сборной Украины отправлен в Омонию.

Очередной украинец на Кипре

Арендное соглашение с клубом из Кипра рассчитано до конца июня 2023 года. Сам контракт 26-летнего Артема с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

Команда из столицы Никосии является 21-кратным чемпионом Кипра. В прошлом сезоне Омония заняла лишь седьмое место, но при этом выиграла Кубок Кипра. После 21-го тура клуб идет пятым, аж в 10-ти баллах от еврокубковой зоны.

Стоит знать. За Омонию выступает эксигровец Динамо Роман Безус. Минувшим летом он перебрался на Кипр из Гента и забил уже три гола в 21-м матче.

Достижения Артема в Динамо

Беседин является воспитанником киевского клуба, за которое дебютировал в 2016 году и выступал до сих пор с перерывом на сезон в Металлисте. В составе Динамо Артем забил 35 голов в 143 матчах.

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Вместе с "бело-синими" нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Украины в 2021 году. Также на его счету 13 поединков и два гола за сборную Украины, с которой он выходил в четвертьфинал Евро-2020.