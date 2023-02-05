Клейтон Шавьер присоединился к Металлисту 1925 года. Бразилец присоединился к харьковскому лагерю на собрании в Турции.

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Возвращение звезды

Клейтон Шавьер вернулся в Металлист после восьми лет вне клуба. Бывший полузащитник провел тренировки с игроками харьковского коллектива. К тому же бывшему бразильскому полузащитнику прочат место в тренерском штабе Металлиста 1925 года. Украинский бразилец Эдмар, являющийся главным тренером команды, сам пригласил Шавьера пополнить коллектив.

К лагерю Металлиста 1925 года в Сиде присоединился любимец харьковских болельщиков, друг и партнер нашего клуба – Клейтон Шавьер,

– говорится в сообщении Металлиста 1925 года.

Бразильская легенда Металлиста