Киевское Динамо на официальном сайте сообщило о прекращении сотрудничества с 29-летним нападающим Владиславом Кулачем. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Лучший бомбардир УПЛ-2020/2021 будет играть в Азербайджане
На правах свободного агента форвард подписал соглашение с азербайджанской Зирой. Срок контракта рассчитан на полтора сезона.
После 18 туров Зира занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. От третьего места команда отделяет 10 пунктов.
Отметим, что конкурентами Кулача за место в основе будут двое бывших игрока УПЛ – Рустам Ахмедзаде (Минай) и Фелипе Пахтман (Львов).
Карьера Кулача в Динамо
- Напомним, что Владислав Кулач стал игроком "Динамо" летом 2021 года.
- Из-за постоянных травм форвард не сумел завоевать место в основном составе.
- За полтора года футболист забил всего 1 гол в 7 матчах.
- В составе Ворсклы Кулач становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21.
- Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.