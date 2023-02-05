Щоправда, столичний клуб наважився цікавитись найкращим нападником тільки третього дивізіону Бразилії. Ціллю киян став форвард Леле з Волта-Редонди.
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Сумнівне підсилення для киян
Київське Динамо уже виходило на зв'язок з Волта-Редондою щодо бразильського нападника. Таким чином столичний клуб продемонстрував свій інтерес до Леле. Проте кияни ще жодної пропозиції по нападнику бразильському колективу з Серії С не висували.
Контаркт Леле з його поточним клубом розрахований до 2026 року. 25-річний форвард – найкращий нападник третього дивізіону Бразилії, оскільки у нього 7 голів в активі за 9 матчів. Також гравець встиг віддати і дві гольові передачі. Волта Редонда виставила за нападника віступні у розмірі шести мільйонів євро.
Прямим конкурентом киян за Леле є клуб Васко да Гама з Бразилії. Якщо Волта-Редонда таки вирішить продати свого гравця, то вони віддаватимуть перевагу саме бразильському колективу, а не українському.
Нападники, які залишились в Динамо
- Найслабша ланка київського Динамо – напад. У клубі залишився один чистий форвард та декілька гравців, які можуть вимушено зіграти на позиції центрального нападника.
- "Біло-сині" уже попрощались з двома форвардами. Динамо розірвало контракт з Владиславом Кулачом та відправили в оренду Артема Бєсєдіна.
- У клубі залишився тільки Владислав Супряга, якого сватають у клуб Першої ліги України. Хоча, нападник вже встиг забити гол у першій грі після повернення на поле, а згодом і у другому матчі поспіль.
- Також у складі киян є такі виконавці як Владислав Ванат (крайній півзахисник) та Денис Гармаш (центральний півзахисник), які можуть перекрити позицію форварда при потребі.