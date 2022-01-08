Джошуа: Хотів показати, що вмію боксувати

План 32-річного британського боксера на бій проти Усика провалився. Джошуа хотів показати високий рівень боксу та побити Олександра.

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До цього поєдинку британець неодноразово чув, що перемагає суперників лише завдяки потужному удару. Джошуа називали дерев'яним бодібілдером, тому Ентоні хотів довести протилежне. Але нічого не вийшло. Ентоні поступився українцю за одноголосним рішенням суддів.

Усик прийшов з крузервейту, він є чудовим боксером. І я намагався боксувати з ним 12 раундів. Хотів показати, що я вмію боксувати, бо довкола постійно говорили, що я не вмію боксувати, що я просто дерев'яний бодібілдер,

– розповів боксер із Великої Британії.

Після поразки Джошуа налаштований взяти реванш в українця. Він повністю змінить підхід до другого бою та обіцяє перевернути усе з ніг на голову.

Усик перебоксував Джошуа