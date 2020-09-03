Наивысшим достижением сборной Украины стал выход в 1/4 финала чемпионата мира 2006 года, который принимала Германия. 26 июня 2006 года украинцы в 1/8 прошли сборную Швейцарии.

И вот через 14 лет сборная Украины снова встречается со Швейцарией. 3 сентября 2020 года команды встретятся на "Арене Львов" в матче Лиги наций. О всем самом интересном в матче 2006 года читайте на Спорт24.

Как это было: 2006 – год, когда Украина победила на чемпионате мира по футболу

Сборная Украины на чемпионате мира 2006 вышли из группы со второго места. Там было унизительное поражение от Испании в дебютном матче, разгром Саудовской Аравии и тяжелая победа над Тунисом.

В 1/8 финала им выпало играть против непростой сборной Швейцарии. Матч состоялся в Кельне. А игру смотрело 45 тысяч зрителей на стадионе. Сколько их было у экранов телевизоров сейчас уже трудно сказать. И ни за 90 минут основного времени, ни в экстра-тайме они голов так и не увидели. Поэтому просто феноменальную игру показали вратари – что Александр Шовковский, что Паскаль Цубербюлер. Но именно украинцу суждено стать героем этого матча.

Серия пенальти началась хуже не придумаешь. Капитан команды Андрей Шевченко не забил. Удар взял вратарь. Но и швейцарцы не забили – Шовковский справился с ударом Марко Штреллера. Вторым бил Артем Милевский. То, как пробил нападающий, пожалуй, запомнили все – "паненку" (легкий удар по центру, когда вратарь прыгает в сторону). Зато удар Транквилло Барнетты на себя приняла штанга.

Третьим пробивал Ребров. Он, как и Милевский, вышел на игру лишь в экстра-тайме. И тоже забил. А Шовковский взял удар Рикардо Кабаньяса. Поэтому все зависело от Олега Гусева, который пробивал четвертый. Ударе в левый от себя угол ворот, в то время как голкипер полетел в противоположный – и невероятная радость на лице. Украина вышла в четвертьфинал Чемпионата мира!

Видео серии пенальти матча Украина – Швейцария

Сам Шовковский в этой серии пенальти установил уникальное достижение – он не пропустил ни одного гола с отметки. А главный тренер этой команды – Олег Блохин, так и не увидел этой серии пенальти. Еще перед ее началом он ушел в подтрибунные помещения.

И об Олеге Блохина: Памятные голы и матчи знаменитого футболиста

Уже позже сборная Украины в четвертьфинале сыграет против Италии и уступит. Именно итальянцы станут чемпионами. А финал против Франции отметится ударом Зидана в грудь Матерацци. Но это уже другая история.