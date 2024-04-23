Все меньше времени остается до начала Евро-2024, который состоится на стадионах Германии. Участником континентального первенства будет национальная сборная Украины.

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Два украинских арбитра будут работать на ЧЕ-2024

Между тем стали известны фамилии арбитров, которые будут работать на чемпионате Европы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте УЕФА.

В целом матчи турнира будут обслуживать 19 главных судей вместе со своими ассистентами. Приятно, что в список попали двое украинцев: Николай Балакин и Александр Беркут.

Они начнут Евро-2024 как резервные арбитры. На матчах украинцы будут претендовать на роль четвертого судьи или резервного помощника рефери.

Список главных арбитров на матчи Евро-2024

Англия: Майкл Оливер, Энтони Тейлор

Германия: Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер

Италия: Марко Гуида, Даниэле Орсато

Франция: Франсуа Летесье, Клеман Тюрпен

Португалия: Артур Диаш

Румыния: Иштван Ковач

Словакия: Иван Кружляк

Словения: Славко Винчич

Нидерланды: Данни Маккели

Польша: Шимон Марчиняк

Турция: Халил Мелер

Швеция: Гленн Нюберг

Испания: Хесус Хиль Мансано

Швейцария: Сандро Шерер

Аргентина: Факундо Тельо

Справка. Чемпионат Европы-2024 начнется 14 июня и продлится до 14 июля. Все поединки будут проходить на стадионах Германии. Сборная Украины попала в группу Е, где сыграет против сборных Бельгии, Словакии и Румынии.

Интересно, что на ЧЕ-2024 будет работать бригада арбитров из Аргентины. Их появление на европейском первенстве связано с ранее подписанным соглашением о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ.