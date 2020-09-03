Найвищим досягненням національної збірної України став вихід в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2006 року, який приймала Німеччина. 26 червня 2006 року українці в 1/8 пройшли збірну Швейцарії.

І ось через 14 років збірна України знову зустрічається зі Швейцарією. 3 вересня 2020 року команди зіграють на "Арені Львів" у матчі Ліги націй. Про все найцікавіше у матчі 2006 року читайте на Спорт24.

Як це було: 2006 – рік, коли Україна тріумфувала на чемпіонаті світу з футболу

Збірна України на чемпіонаті світу 2006 року вийшли з групи з другого місця. Там були принизлива поразка від Іспанії у дебютному матчі, розгром Саудівської Аравії та важка перемога над Тунісом.

В 1/8 фіналу їм випало грати проти непростої збірної Швейцарії. Матч відбувся у Кельні. А гру дивилося 45 тисяч глядачів на стадіоні. Скільки їх було біля екранів телевізорів зараз вже важко сказати. Та ні за 90 хвилин основного часу, ні в екстра-тайми вони голів так і не побачили. Тому просто феноменальну гру показали воротарі – що Олександр Шовковський, що Паскаль Цубербюлер. Та саме українцю судилося стати героєм цього матчу.

Серія пенальті почалася гірше не придумаєш. Капітан команди Андрій Шевченко не забив. Його удар взяв воротар. Але й швейцарці не забили – Шовковський впорався з ударом Марко Штреллера. Другим бив Артем Мілевський. Те, як пробив нападник, мабуть, запам'ятали всі – "паненкою" (легкий удар по центру, коли воротар стрибає у бік). Натомість удар Транквілло Барнетти на себе прийняла штанга.

Третім пробивав Ребров. Він, які Мілевський, вийшли на гру лише в екстра-таймі. І теж забив. А Шовковський взяв удар Рікардо Кабаньяса. Тож все залежало від Олега Гусєва, який пробивав четвертий. Ударі у лівий від себе кут воріт, у той час як голкіпер полетів у протилежний – і неймовірна радість на обличчі. Україна вийшла у чвертьфінал Чемпіонату світу!

Відео серії пенальті матчу Україна – Швейцарія

Сам Шовковський у цій серії пенальті встановив унікальне досягнення – він не пропустив жодного голу з позначки. А головний тренер цієї команди – Олег Блохін, так і не побачив цієї серії пенальті. Ще перед її початком він пішов у підтрибунні приміщення.

І про Олега Блохіна: Пам’ятні голи та матчі славетного футболіста

Вже згодом збірна України у чвертьфіналі зіграє проти Італії та поступляться. Саме італійці стануть чемпіонами. А фінал проти Франції відзначиться ударом Зідана в груди Матерацці. Але це вже інша історія.