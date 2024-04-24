После поражения Арсенала судьба Маурисио Почеттино в Челси может быть решена. Команда готовится к лету "потрясений".

Читайте также Юный фанат Челси красноречивым баннером обратился к команде: игроки ответили историческим позором

Уволят ли Маурисио Почеттино с должности главного тренера Челси

По мнению руководства "бело-синих", Почеттино не несет единоличную ответственность за трудности, с которыми сталкивается команда, поскольку он не отвечал за трансферную политику и решение о создании такого молодого состава.

Сейчас Челси стоит перед сложным выбором в решении судьбы главного тренера. Пока руководство клуба не приняло окончательное решение об отставке Почеттино.

Давление на Почеттино растет на фоне разочарования некоторыми решениями, но он все еще сохраняет поддержку в Челси. И они признают то, что он работает в сложных обстоятельствах.

Важно! Маурисио Почеттино имеет контракт с Челси до 2025 года. Он возглавил команду в июле 2023 года и подписал контракт на 2 года.

Сейчас "бело-синие" находятся на 9 позиций в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 47 баллов. Следующий матч Челси сыграет на выезде с Астон Виллой. Поединок состоится 27 апреля в 22:00 по киевскому времени.