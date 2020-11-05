5 ноября 1952 в Киеве в семье известной легкоатлетки Екатерина Адаменко и работника спортобщества "Трудовые резервы" Владимира Блохина родился сын Олег. Именно ему выпало стать самым известным футболистом в киевском "Динамо" и СССР.

Несмотря на то, что мама хотела, чтобы Олег тоже занимался легкой атлетикой, он выбрал футбол. В 10-летнем возрасте попал в школу киевского "Динамо". А за основу киевлян дебютировал 25 ноября 1969 года на тбилисском стадионе "Локомотив", когда Виктор Маслов выпустил 17-летнего форварда в основе на игру против местного клуба.

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Именно с "Динамо" и связаны главные вехи истории Блохина-футболиста. За киевский клуб футболист выступал на протяжении 18 сезонов – с 1969 по 1987 годы. За этот период он семь раз стал чемпионом СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), пять раз выиграл Кубок страны (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), трижды стал обладателем Кубка сезона ( 1981, 1986, 1987). На международной арене вместе с "Динамо" дважды выиграл Кубок обладателей Кубков (1975 и 1986), один раз – Суперкубок Европы (1975). Всего за "Динамо" во всех турнирах провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем, к которому до сих пор никому не удалось приблизиться. Также является рекордсменом по количеству матчей (432) и забитых мячей (211) в чемпионатах СССР.



Олег Блохин в составе киевского "Динамо"

Самый красивый гол в карьере, на его взгляд, был забит московскому "Динамо" в падении через себя – в кубковом матче 1973 года. Через пять лет он забил "Черноморцу" пяткой, а через год кишиневскому "Нистру" прямым ударом с углового.

Олег Блохин отмечался немалой спринтерской скоростью. На районных соревнованиях по легкой атлетике в 1969-м году 16-летний Блохин пробежал стометровку за 11 секунд, что соответствовало нормативу первого разряда.

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Классическим стал гол, забитый Олегом Блохиным в ворота мюнхенской "Баварии" в первом матче за европейский Суперкубок 1975 года. В тот год киевское "Динамо" впервые в своей истории выиграл Кубок обладателей кубков, победив в финальном матче венгерский "Ференцварош" – 3:0 (один из голов был на счету Блохина). Мюнхенская "Бавария" второй год подряд владела Кубком европейских чемпионов. Перед матчами в европейском Суперкубке мало кто сомневался, что победа будет на стороне именитой "Баварии". Однако в Мюнхене Олег Блохин, выбрав момент, великолепно исполнил свой фирменный номер – получив острый пас на спринтерской скорости убежал от защитников, среди которых был сам Франц Беккенбауэр, и точно и сильно пробил в дальний угол ворот Зеппа Майера. Этот гол оказался единственным, а потрясающий сольный проход Блохина журналисты и телекомментаторы называли фантастическим. В ответном матче в Киеве Блохин оформил дубль и "Динамо" выиграло титул.

Видео голов Олега Блохина в еврокубках

Именно благодаря этой победе и забитым голам в 1975 году приз парижского еженедельника France Football "Золотой мяч" получил Олег Блохин. Правда приз Блохину вручили аж в 1977-м – перед игрой Кубка чемпионов с "Баварией". Тогда 16 марта в втором домашнем матче 1/4 финала Кубка чемпионов 1976-77 против "Баварии" на 39 минуте не забил пенальти в ворота Зеппа Майера.



Олег Блохин получает "Золотой мяч"

Еще до этого в 1972 году игрок стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мюнхене. На том турнире Олег забил шесть мячей, один из них в матче за третье место с командой ГДР, который закончился вничью 2:2. В следующем году на играх XXI Олимпиады, проходивших в Монреале, советская олимпийская сборная практически полностью состояла из футболистов киевского "Динамо". Тогда были завоеваны бронзовые медали – в матче за третье место олимпийская сборная СССР обыграла сборную Бразилии – 2:0. Правда, Олег, не до конца вылечив травму, на олимпийском футбольном турнире забил всего лишь один мяч в ворота сборной КНДР.

В составе сборной СССР провел 112 матчей (рекордное количество), забил 42 мяча (лучший бомбардир в истории сборной). Однако на Чемпионат мира по футболу Блохин попал лишь тогда, когда ему было 30 лет – в 1982 году в Испании. Сборная СССР не дошла до полуфинала только потому, что уступила сборной Польши по разнице забитых и пропущенных мячей. Блохин сыграл на чемпионате все пять матчей и забил один гол в ворота сборной Новой Зеландии. В том же 1982 году его пригласили в сборную Европы, которая проводила матч со сборной мира. А еще раньше он играл в сборной ФИФА в матчах с дортмундской "Боруссией" и испанской "Барселоной".

Через четыре года форвард второй раз подряд принимает участие в чемпионате мира. В двух проведенных им матчах Олег забил один гол в ворота сборной Канады.

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Последний свой гол за киевское "Динамо" Олег Блохин забил 20 ноября 1987 года в матче на Кубок СССР против волгоградского "Ротора". Это был его 314-й гол во всех проведенных им матчах. В чемпионате СССР он забил 211 мячей – это достижение так никто не смог превзойти.

После этого Олег Блохин перешел в австрийскую команду Форвертс (Штайр), где за 41 матч отметился 9 раз. Один из этих голов – в ворота "Феста" за выход в высшую лигу.

28 июня 1989 года в Киеве состоялся прощальный матч в честь Блохина, где сборная СССР встречалась со сборной футбольных звезд мира. Именно к этому матчу Тамарой Гвердцители была исполнена песня "Виват, король!", специально написанная Юрием Рыбчинским и Геннадием Татарченко.

После прощального матча Блохин отправился на Кипр, где следующий сезон играл за Арис (Лимассол). Только после этого он закончил игровую карьеру.

Сразу по окончании карьеры футболиста Блохин получил должность главного тренера в греческом клубе "Олимпиакос". Командой он руководил три года. И почти сделал ее чемпионом Греции, если бы не неудачно брошенная дымовая шашка. В ключевом матче второго круга Олег Протасов забил победный мяч основному конкуренту АЕК, сделав счет 2:1. Однако за 7 минут до окончания встречи на поле стадиона "Филадельфия" начали взрываться дымовые шашки. Дисциплинарный комитет назначил переигровку, которая произошла на Родосе. АЭК победил 1:0.

В сезоне 1992/93 "Олимпиакос", которым руководил Блохин, обыграл в Кубке кубков "Монако" Арсена Венгера с Юргеном Клинсманном и Юрием Джоркаеффым в составе, а также "Черноморец" Виктора Прокопенко. В Пирее одесситы победили со счетом 1:0, но дома команда Суслова, Никифорова, Парфенова, Цымбаларя и Гусева неожиданно проиграла с разгромным счетом 0:3.

Впоследствии были дважды ПАОК, "Ионикос" и АЕК. Но выдающихся результатов не добился.

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В сентябре 2003 года Блохин стал главным тренером национальной сборной Украины. Под его руководством сборная впервые в своей истории успешно прошла отборочный этап крупного международного турнира – Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии, причем путевку в Германию завоевала раньше всех других европейских команд. На турнире сборная Украины, которая впервые принимала участие в финальных стадиях ЧМ, дошла до четвертьфинала – это высшее достижение украинцев. При этом в 1/8 финала ЧМ-2006 он не смотрел послематчевые пенальти против сборной Швейцарии.



Олег Блохин во время тренировки сборной Украины

6 декабря 2007 года Блохин подал на увольнение с поста тренера сборной, после того как не смог пробиться со сборной на Евро-2008.

21 апреля 2011 года был вновь назначен на пост главного тренера национальной сборной Украины. Под руководством Блохина сборная приняла участие в домашнем Евро-2012, где не смогла выйти из группы. 25 сентября 2012 года, после отставки Юрия Семина был назначен на пост главного тренера киевского "Динамо".

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Вскоре после прихода в "Динамо" Блохина госпитализировали с гипертоническим кризом – причиной оказался тромб, который почти полностью перекрыл сонную артерию.



Олег Блохин на посту наставника киевского "Динамо"

16 апреля 2014 года, сразу после матча чемпионата Украины против "Шахтера", проигранного в Киеве со счетом 0:2, Олег Блохин был уволен президентом клуба Игорем Суркисом с поста главного тренера "Динамо" за неудовлетворительные результаты, показанные командой под его руководством

Лауреат награды "Golden Foot" (2009 год) – ежегодной международной награды, вручаемой футболистам за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично (в номинации "Легенды футбола") лучший футболист Украины за период 1954-2003 годы (юбилейный приз к 50-летию УЕФА).

Видео интервью Олега Блохина в 2018 году