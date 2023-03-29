Футболист Зари в скором времени вернется на поле после остановки сердца
Источник:телеграмм-канал Дмитрия Венкова
Луганская Заря получит усиление правого фланга защиты. Олег Данченко, недавно перенесший остановку сердца, возвращается в футбол.
28-летний правый защитник снова сможет порадовать своей игрой поклонников луганского коллектива. Журналист Дмитрий Венков сообщил, когда Олег Данченко сможет вернуться в тренировочный процесс команды.
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Большое возвращение к футболу
Через две-три недели Данченко будет уже тренироваться в общей группе Зари.
Следующий матч подопечные Патрика ван Леувена проведут 2 апреля в УПЛ против львовского Движения.
Напомним, что у Данченко неожиданно остановилось сердце на одной из тренировок Зари на зимнем собрании. Правый защитник пережил клиническую смерть.
История остановки сердца у Данченко
- Спасли жизнь ему австрийские врачи, находившиеся рядом с дефибриллятором. Во время реанимации у Олега трижды переставало биться сердце. Но, к счастью, медикам удалось вернуть к жизни украинского футболиста Зари.
- Его доставили в больницу и сразу же положили в реанимацию.
- Через несколько дней Данченко уже присутствовал на матче своей команды против Риги, но только в качестве зрителя.
- Греческий клуб АЕК, которому принадлежит контракт Данченко, прислал самолет, который направил его на обследование в Грецию Его иностранный клуб полностью взял на себя финансовую часть лечения Олега.
- Медицинское обследование было положительным для футболиста. Но врачи даже после этого ему запретили возвращаться к нагрузкам.
Что известно о карьере Олега Данченко: коротко о главном
- 28-летний правый защитник, успевший поиграть за многие клубы, как украинских, так и иностранных.
- Его контракт, как отмечалось выше, принадлежит греческому АЭК. Соглашение подписано до конца июня 2024 года.
- Выступает в аренде у Зари, с которой имеет сотрудничество до конца текущего сезона. Но в контракте опция выкупа футболиста.
- Имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-21 – 3 гола в 28 матчах.
- В сезоне-2022/2023 Данченко успел провести 17 поединков, в которых отличился одним ассистом.