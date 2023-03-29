Футболист Зари в скором времени вернется на поле после остановки сердца

29 марта 2023, 16:35
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Источник:

телеграмм-канал Дмитрия Венкова

Луганская Заря получит усиление правого фланга защиты. Олег Данченко, недавно перенесший остановку сердца, возвращается в футбол.

28-летний правый защитник снова сможет порадовать своей игрой поклонников луганского коллектива. Журналист Дмитрий Венков сообщил, когда Олег Данченко сможет вернуться в тренировочный процесс команды.

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Большое возвращение к футболу

Через две-три недели Данченко будет уже тренироваться в общей группе Зари.

Следующий матч подопечные Патрика ван Леувена проведут 2 апреля в УПЛ против львовского Движения.

Напомним, что у Данченко неожиданно остановилось сердце на одной из тренировок Зари на зимнем собрании. Правый защитник пережил клиническую смерть.

История остановки сердца у Данченко

Что известно о карьере Олега Данченко: коротко о главном

  • 28-летний правый защитник, успевший поиграть за многие клубы, как украинских, так и иностранных.
  • Его контракт, как отмечалось выше, принадлежит греческому АЭК. Соглашение подписано до конца июня 2024 года.
  • Выступает в аренде у Зари, с которой имеет сотрудничество до конца текущего сезона. Но в контракте опция выкупа футболиста.
  • Имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-21 – 3 гола в 28 матчах.
  • В сезоне-2022/2023 Данченко успел провести 17 поединков, в которых отличился одним ассистом.
Автор: Софія Кулай