Футболист Зари в скором времени вернется на поле после остановки сердца

Луганская Заря получит усиление правого фланга защиты. Олег Данченко, недавно перенесший остановку сердца, возвращается в футбол.

28-летний правый защитник снова сможет порадовать своей игрой поклонников луганского коллектива. Журналист Дмитрий Венков сообщил, когда Олег Данченко сможет вернуться в тренировочный процесс команды.

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Большое возвращение к футболу

Через две-три недели Данченко будет уже тренироваться в общей группе Зари.

Следующий матч подопечные Патрика ван Леувена проведут 2 апреля в УПЛ против львовского Движения.

Напомним, что у Данченко неожиданно остановилось сердце на одной из тренировок Зари на зимнем собрании. Правый защитник пережил клиническую смерть.

История остановки сердца у Данченко

Спасли жизнь ему австрийские врачи, находившиеся рядом с дефибриллятором. Во время реанимации у Олега трижды переставало биться сердце. Но, к счастью, медикам удалось вернуть к жизни украинского футболиста Зари.

Его доставили в больницу и сразу же положили в реанимацию.

Через несколько дней Данченко уже присутствовал на матче своей команды против Риги, но только в качестве зрителя.

Греческий клуб АЕК, которому принадлежит контракт Данченко, прислал самолет, который направил его на обследование в Грецию Его иностранный клуб полностью взял на себя финансовую часть лечения Олега.

Медицинское обследование было положительным для футболиста. Но врачи даже после этого ему запретили возвращаться к нагрузкам.

Что известно о карьере Олега Данченко: коротко о главном