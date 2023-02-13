Луганская Заря находится на тренировочном сборе в Турции. Именно во время одной из тренировок команды в воскресенье, 12 февраля, у защитника Олега Данченко остановилось сердце.

К теме Отразил пенальти и умер: в Бельгии во время футбольного матча ушел из жизни 25-летний вратарь

Футболист пережил клиническую смерть. Спасти его удалось только благодаря случаю – рядом находились австрийские врачи, имевшие с собой дефибриллятор. Они спасли его жизнь, ведь во время реанимации его сердце трижды останавливалось.

В настоящее время Олег Данченко находится в реанимации. Детали о его состоянии пока нет. Луганская Заря никоим образом пока не прокомментировала ситуацию с футболистом. На 13 февраля у команды запланирована совместная тренировка с клубом Нефтчи, и Данченко нет в списке игроков. Хотя прежде игрок постоянно попадал в стартовый состав команды.

Следует отметить, что Олег Данченко выступает на позиции правого защитника. В 2018 году он вызывался в сборную Украины. Но за главную команду так и не дебютировал, просидев два матча Лиги наций против Чехии и Словакии в запасе.

Хотя вызов Данченко в сборную Украины имеет немалую волну негатива. Ведь перед этим летом 2017 года игрок решил перейти из Шахтера в аренду в российский клуб Анжи. А украинцев с чемпионата России в сборную Украины не вызывали. Вернулся он оттуда летом 2018, а уже в сентябре получил вызов в сборную Украины.

Но в феврале 2019 года снова отправился в аренду в российский клуб – Енисей. А уже летом 2019 года был продан в другой российский клуб Рубин. Правда, его сразу же отдали в аренду в клуб Уфа.

В январе 2021 года Данченко перешел в греческий АЭК. А в январе 2022 года – в аренду у Зарю. В день, когда он перешел в Зорю, его жена на Mercedes попала в аварию в Одессе, где погибла.