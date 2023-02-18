В начале недели все футбольное сообщество шокировало новость о кандидате в сборную Украины Олеге Данченко. Во время одной из тренировок у защитника остановилось сердце.

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Лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось спасти жизнь футболисту. Рядом с тренировочным полем Зари оказались австрийские врачи, имевшие с собой дефибриллятор. Благодаря аппарату экстренной помощи удалось запустить сердце Олега.

Данченко вернулся в команду

Во время контрольного матча луганцев против Риги (2:4) комментатор трансляции поделился последними новостями о самочувствии Данченко.

"Да, друзья, конечно, передадим Олегу привет.

Я с ним виделся, общался. Ему сейчас лучше. Он даже находится на этой игре.

Но, конечно, мы вместе с ним решили, что не нужно его трогать. Пусть парень поправляется. Пожелаем ему здоровья. Пусть возвращается как можно скорее", – сказал комментатор.

Также пресс-служба клуба опубликовала командные фото на берегу моря, на которых присутствовал Олег Данченко.

Олег Данченко вместе с Дмитрием Мышневым / facebook.com/FCZoryaLuhansk