Кандидат в сборную Украины Олег Данченко пережил остановку сердца на тренировочном сборе в Турции. Первую помощь футболисту оказали оказавшиеся рядом врачи австрийской команды.
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Состояние футболиста улучшилось и он даже побывал на товарищеском матче Зари. Но Данченко нуждается в медицинском обследовании, чтобы определить причину остановки сердца. Ведь раньше у 28-летнего игрока не было никаких жалоб на здоровье.
Специальный самолет для Данченко
В этой ситуации благородно поступил АЕК, которому принадлежат права на футболиста. Греческий клуб взял на себя лечение футболиста и даже послал за ним самолет, со специально оборудованным отделением интенсивной терапии и медицинским персоналом.
Олег Данченко в самолете / фото Enwsi.gr
Теперь Данченко будет находиться в Медицинском центре в Греции, где он начнет свое лечение с целью скорейшего возвращения в футбол. АЕК надеется, что проблемы со здоровьем футболиста будут решены и он вернется в любимую игру.