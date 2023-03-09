Греческий АЕК, которому принадлежат права на Олега Данченко, специальным самолетом забрал футболиста на углубленное обследование. Боссы "желто-черных" полностью профинансировали пребывание 28-летнего футболиста в клинике.

По теме У футболиста сборной Украины остановилось сердце во время тренировки в Турции

Футбольная карьера Данченко под вопросом

По информации ТаТоТаке, Данченко получил положительные результаты осмотра. Впрочем, врачи пока не допускают защитника к интенсивным тренировкам.

Вполне возможно, что Данченко понадобится еще одно обследование. Только по его результатам можно будет делать прогнозы о полноценном возвращении в футбол. В настоящее время Олег уже находится в Украине.