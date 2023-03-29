В середине марта Михаил Мудрик переключился с матчей Челси на сборную Украины, неудачно стартовавшую в отборе на Евро-2024. 22-летний левый вингер "аристократов" вышел в старте "сине-желтых" на поединок против Англии. К теме Мудрик снова провалился: легенда Ливерпуля нашла виновного в составе Украины во время гола Сака Но удачно проявить себя Мудрику не удалось. 100-миллионное приобретение Челси не нанесло ни одного удара и в итоге Руслан Ротань посадил Михаила на скамью запасных. Левый вингер провел на поле 61 минуту и был заменен Виктором Цыганковым. Голы Гарри Кейна и Букайо Сака принесли Англии победу над Украиной 2:0. А Мудрик стал самым плохим футболистом матча. Ковалец: Пока что над ним тяготеет бремя ответственности После поединка были те, кто стал критиковать Михаила, а были те, кто стал защищать талантливого игрока. Одним из "правозащитников" Михаила стал нынешний наставник клуба УПЛ Ингульца Сергей Ковалец. 54-летний специалист обратился ко всем по просьбе набрать терпение и не делать поспешных выводов. Ведь Михаилу нужно немного времени для адаптации в новой для себя стране и чемпионате, а также в сборной Украины, за которую он провел всего 9 матчей. Будем терпеливы и не делаем поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока что над ним тяготеет бремя ответственности и это очень препятствует ему демонстрировать свои лучшие качества, – заявил Ковалец-старший. К слову. Мудрик уже провел 7 матчей за "Челси", в которых отметился дебютной голевой передачей. Тренер Ингульца верит, что в следующих матчах сборной Украины, которые состоятся летом 2023 года, мы увидим совсем другую игру в исполнении Михаила. Также Ковалец надеется на усиление команды, ведь после травм восстановятся Илья Забарный и Андрей Ярмоленко. Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может поправить. Я верю, что уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила. Также надеюсь, что усилят сборную Украины Ярмоленко и Забарный, которые вернутся в строй, – сказал наставник Ингульца. Напомним! Следующий матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины проведет 16 июня против северной Македонии. Что касается поединков Челси, то уже 1 апреля "аристократы" сыграют дома против Астон Виллы. Это будет очередной шанс для Мудрика выйти на футбольное поле в АПЛ. Начало встречи в 19:30 (по Киеву).