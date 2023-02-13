Всех футбольных болельщиков Украины шокировала новость из тренировочного лагеря Зари, проводящая сборы в Турции. Во время одной из тренировок в воскресенье, 12 февраля, у игрока команды Олега Данченко остановилось сердце.

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Лишь счастливая случайность спасла жизнь футболисту. Рядом с тренировочным полем Зари оказались врачи австрийской команды с дефибриллятором.

Олега откачивали 30 минут

В каком состоянии находится защитник Зари, рассказал журналист канала Футбол 2.0 Мирослав Небесник.

Состояние Данченко врачи стабилизировали. Он в сознании. Сейчас врачи устанавливают точный диагноз, насколько обширным был инфаркт. От этого будут зависеть дальнейшие шаги врачей: будет ли нужно хирургическое вмешательство или все обойдется медикаментозным лечением,

– рассказал журналист.

По словам журналиста, партнеры по команде первыми заметили, что с Олегом происходит что-то неладное.

Тренировка Зари, обычная разминка, даже не середина тренировки. Партнеры по команде замечают, что Данченко ведет себя как-то странно. Его начинает мотать из стороны в сторону, в какой-то момент он теряет сознание. Игроки подошли к нему проверить пульс – его нет,

– сообщил журналист Футболу 2.0.

У Олега Данченко случился инфаркт. Его состояние удалось стабилизировать только через 30 минут.

Кололи инъекции, которые нужны, чтобы запустить сердце. Но нужен был дефибрилятор, прямого массажа сердца было недостаточно. Вся эта процедура откачки Олега длилась около 30 минут. Сердце три раза останавливалось и три раза его заводили, пока не стабилизировали состояние,

– рассказал Мирослав Небесник.

Также стало известно, что ранее у футболиста не было проблем со здоровьем. Он не являлся нарушителем спортивного режима. Как известно, год назад Олег потерял жену, которая погибла в результате автокатастрофы в Одессе. Вполне возможно, что эмоциональные переживания отразились на его здоровье.

В нынешнем сезоне Олег Данченко сыграл за Зорю 17 матчей во всех турнирах и отличился одним ассистом. В первом круге чемпионата он был признан лучшим игроком луганской команды.