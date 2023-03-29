28-річний правий захисник знову зможе потішити своєю грою прихильників луганського колективу. Журналіст Дмитро Вєнков повідомив, коли Олег Данченко зможе повернутись до тренувального процесу команди.

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Велике повернення до футболу

Через два – три тижні Данченко буде вже тренуватись у загальній групі Зорі.

Наступний матч підопічні Патріка ван Леувена проведуть 2 квітня в УПЛ проти львівського Руха.

Нагадаємо, що у Данченка несподівано зупинилось серце на одному з тренувань Зорі на зимових зборах. Правий захисник пережив клінічну смерть.

Історія зупинки серця у Данченка

Що відомо про кар'єру Олега Данченка: коротко про головне

  • 28-річний правий захисник, який встиг пограти за багато клубів, як українських, так й іноземних.
  • Його контракт, як зазначалось вище, належить грецькому АЕК. Угода підписана до кінця червня 2024 року.
  • Наразі виступає в оренді у Зорі, з якою має співпрацю до кінця поточного сезону. Але у контракті є опція викупу футболіста.
  • Має досвід виступів за молодіжну збірну України U-21 – 3 голи у 28 матчах.
  • У сезоні-2022/2023 Данченко встиг провести 17 поєдинків, у яких відзначився одним асистом.