Дали пинка: как в сборной поздравили Миколенко с днем рождения – забавное видео
30 мая 2022 , 12:48Читати новину українською
Источник:УАФ
Игрок Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко 29 мая отмечал свой день рождения. Футболисту исполнилось 23 года.
Дружеские пинки
Виталий принимал поздравления в лагере сборной. Партнеры по команде решили оригинально поздравить именинника.
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Утром, 29 мая, перед тренировкой Миколенко пришлось пробежаться по праздничному коридору из игроков, пытавшихся попасть в него мячами или дать пинка.
А вот вечером Виталия поздравили как следует: именинник получил два праздничных торта.
Видео поздравлений Миколенко во время тренировок
Карьера Миколенко в Англии
- Виталий подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.
- Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером.
- За "ирисок" он успел отыграть 16 матчей, где отличился забитым мячом. В поединке против Лестера 8 мая Виталий помог своей команде победить.
- Этот гол был признан лучшим мячом Эвертона в нынешнем сезоне.
- За небольшой промежуток времени украинец успел завоевать расположение болельщиков. Его признали лучшим игроком "ирисок" в апреле, победителя выбирали поклонники ливерпульского клуба.
- Чтобы поддержать украинца, фанаты пришли на стадион с топовым баннером.
Сборная Украины отправилась в Глазго
- 1 июня национальную команду ожидает важный поединок. Украинцы сыграют в отборочном матче плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии. Игра состоится в шотландском Глазго, куда "сине-желтые" уже отправились.
- Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.
- Сборная тренировалась к важным матчам в Словении. "Сине-желтые" прибыли туда в начале мая.
- Также в рамках подготовки национальная команда провела три товарищеских матча. Первым соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах, где украинцы одержали победу – 1:2.
- Второй товарищеский матч украинцы провели с итальянской Эмполи, где также праздновали триумф – 1:3. Последний поединок против хорватской Риеки закончился мировой – 1:1.
- 26 мая команда провела двустороннюю игру. Матч был приближен к официальному, игроки соблюдали все почести. Поединок завершился мировым – 1:1.