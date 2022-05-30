Дали пинка: как в сборной поздравили Миколенко с днем ​​рождения – забавное видео

Игрок Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко 29 мая отмечал свой день рождения. Футболисту исполнилось 23 года.

Дружеские пинки

Виталий принимал поздравления в лагере сборной. Партнеры по команде решили оригинально поздравить именинника.

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Утром, 29 мая, перед тренировкой Миколенко пришлось пробежаться по праздничному коридору из игроков, пытавшихся попасть в него мячами или дать пинка.

А вот вечером Виталия поздравили как следует: именинник получил два праздничных торта.

Видео поздравлений Миколенко во время тренировок

Карьера Миколенко в Англии

Виталий подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.

Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером.

За "ирисок" он успел отыграть 16 матчей, где отличился забитым мячом. В поединке против Лестера 8 мая Виталий помог своей команде победить.

Этот гол был признан лучшим мячом Эвертона в нынешнем сезоне.

За небольшой промежуток времени украинец успел завоевать расположение болельщиков. Его признали лучшим игроком "ирисок" в апреле, победителя выбирали поклонники ливерпульского клуба.

Чтобы поддержать украинца, фанаты пришли на стадион с топовым баннером.

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