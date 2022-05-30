Дали пинка: как в сборной поздравили Миколенко с днем ​​рождения – забавное видео

30 мая 2022 , 12:48
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УАФ

Игрок Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко 29 мая отмечал свой день рождения. Футболисту исполнилось 23 года.

Дружеские пинки

Виталий принимал поздравления в лагере сборной. Партнеры по команде решили оригинально поздравить именинника.

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Утром, 29 мая, перед тренировкой Миколенко пришлось пробежаться по праздничному коридору из игроков, пытавшихся попасть в него мячами или дать пинка.

А вот вечером Виталия поздравили как следует: именинник получил два праздничных торта.

Видео поздравлений Миколенко во время тренировок

Карьера Миколенко в Англии

  • Виталий подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.
  • Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером.
  • За "ирисок" он успел отыграть 16 матчей, где отличился забитым мячом. В поединке против Лестера 8 мая Виталий помог своей команде победить.
  • Этот гол был признан лучшим мячом Эвертона в нынешнем сезоне.
  • За небольшой промежуток времени украинец успел завоевать расположение болельщиков. Его признали лучшим игроком "ирисок" в апреле, победителя выбирали поклонники ливерпульского клуба.
  • Чтобы поддержать украинца, фанаты пришли на стадион с топовым баннером.

Сборная Украины отправилась в Глазго

  • 1 июня национальную команду ожидает важный поединок. Украинцы сыграют в отборочном матче плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии. Игра состоится в шотландском Глазго, куда "сине-желтые" уже отправились.
  • Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.
  • Сборная тренировалась к важным матчам в Словении. "Сине-желтые" прибыли туда в начале мая.
  • Также в рамках подготовки национальная команда провела три товарищеских матча. Первым соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах, где украинцы одержали победу – 1:2.
  • Второй товарищеский матч украинцы провели с итальянской Эмполи, где также праздновали триумф – 1:3. Последний поединок против хорватской Риеки закончился мировой – 1:1.
  • 26 мая команда провела двустороннюю игру. Матч был приближен к официальному, игроки соблюдали все почести. Поединок завершился мировым – 1:1.
Автор: Дарина Жданович