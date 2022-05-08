Лестер – Эвертон 1:2

Голы: Дака, 11 – Миколенко, 6, Холгейт, 30

Эвертон перед 36-м туром шел в зоне вылета АПЛ, имея 32 очка после 33 матчей. Поэтому для "ирисок" была очень важна именно победа, пишет 24 канал.

До слова Миколенко забив дебютний гол за Евертон: відео удару

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульского клуба. Уже на 6-й минуте матча украинец открыл счет.

Виталий откликнулся на передачу Алекса Ивоби и в касание пробил из-за пределов штрафной. Этот мяч стал для украинского защитника дебютным как за Эвертоном, так и в АПЛ.

Видео гола

Миколенко стал пятым украинцем, забивавшим в матче чемпионата Англии. В последний раз это удавалось винггеру Вест Хэма Андрею Ярмоленко в марте 2022 года.

Кроме Миколенко, в АПЛ играют Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, за пять сезонов выступлений не забивший ни одного гола в чемпионате.

К перерыву Эвертон успел отличиться еще одним мячом в ворота соперников. На этот раз воспользовался случаем Холгейт. Он сильно пробил головой в ворота Лестера.

Миколенко, к сожалению, не смог доиграть до конца матча.

Виталий после неудачного подката в борьбе с Ихеаначо на 63-й минуте вынужден был попросить замену. Вряд ли у него серьезная травма, но украинца решили поберечь из-за важных игр в последних турах.

Только второй раз украинец не доиграл матч за Эвертон, в котором начинал с первых минут (в общем, таких поединков 9).

Обратите внимание! Команда украинца набирает 35 очков и покидает зону вылета. Эвертон поднялся на 16-е место. У Лестера осталось 42 балла, и это 14 строчка.