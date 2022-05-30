Берут курс в Шотландию

Утром, 30 мая, подопечные Александра Петракова провели последнюю тренировку перед вылетом в Шотландию. Уже после обеда команда улетит в Глазго.

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Вылет из аэропорта Любляны в Глазго назначен на 16:45.

"Сине-желтые" покидают Словению, где готовились к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в течение целого мая. Эта страна приютила нашу сборную, которая из-за российской агрессии, не смогла готовиться к матчу в родной Украине.

Важно! 1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" выйдут в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022, где проведут игру против Уэльса (5 июня).

Как продолжалась подготовка сборной Украины

Целый месяц сборная готовилась к игре против Шотландии. Однако делала это не в полном составе. С небольшим опозданием в расположение прибыли футболисты украинских грандов – Динамо и Шахтера.

После своих сезонов на клубном уровне в национальную команду начали приезжать легионеры. Последним в сборную прибудет голкипер Андрей Лунин, 28 мая ставший победителем Лиги чемпионов вместе с мадридским Реалом.

Во время подготовки Украина должна была сыграть пять контрольных спаррингов, но из них состоялось всего три. Два последних отмененных матча были заменены двусторонней игрой. Тренерский штаб сделал все возможное, чтобы превратить эту 90-минутную двустороннюю игру в настоящий поединок. Эта встреча закончилась мировой 1:1. Забивали исключительно нападающие – Роман Яремчук и Артем Довбик.

"Сине-желтые" во время тренировочного процесса не знали вкуса поражений. Сборная обыграла Боруссию Менхенгладбах (1:2) и итальянское Эмполи (1:3). Третья встреча против хорватской Риеки закончилась ничьей 1:1.

Список игроков сборной Украины