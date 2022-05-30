Дружні стусани

Віталій приймав вітання у таборі національної збірної. Партнери по команді вирішили оригінально привітати іменинника.

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Уранці, 29 травня, перед тренуванням Миколенко довелося пробігтися святковим коридором з гравців, які намагалися влучити в нього м'ячами або дати стусана.

А ось увечері Віталія привітали як слід: іменинник отримав два святкові торти.

Відео вітань Миколенка під час тренувань

Кар'єра Миколенка в Англії

Віталій підписав угоду з ліверпульським клубом 1 січня 2022 року. За його трансфер Евертон заплатив 23,5 мільйони євро Динамо.

Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.

За "ірисок" він встиг відіграти 16 матчів, де відзначився забитим м'ячем. У поєдинку проти Лестера 8 травня Віталій допоміг своїй команді перемогти.

Цей гол визнали найкращим м'ячем Евертона у нинішньому сезоні.

За невеликий проміжок часу українець встиг завоювати прихильність вболівальників. Його визнали найкращим гравцем "ірисок" у квітні, переможця обирали шанувальники ліверпульського клубу.

Аби підтримати українця фанати прийшли на стадіон з топовим банером.

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