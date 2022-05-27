Боевая игра с мировым счетом

Двухсторонняя игра стала последним штрихом в подготовке "сине-желтых" к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Футболисты были поделены на две команды – синие и желтые, а игра длилась по полноценному времени – 90 минут.

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Интересно, что Александр Петраков дал установку одной из команд – играть в стиле сборной Шотландии, которая будет следующим соперником украинцев.

Тренерский штаб сделал все возможное, чтобы двусторонняя игра напоминала настоящий товарищеский поединок. Перед матчем раздавался государственный гимн, команды заходили в разные раздевалки и игровую форму.

Команды создали достаточно моментов, но забили всего два гола и расписали мировую 1:1. Как и должно быть, два мяча забили нападающие сборной – Роман Яремчук и Артем Довбик. Если форвард португальской Бенфики отличился по игре, то лучший бомбардир УПЛ реализовал 11-метровый удар.

Действиями одного коллектива руководил Александр Петраков, а его помощником являлась легенда Динамо Александр Шовковский. Другая команда играла под руководством Андрея Анненкова и тренера-аналитика Авраама Кампомара.

Эта двусторонняя игра заменила футболистам два поединка, которыми предварительно сборная должна была закончить тренировочные сборы.

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