Боевая игра с мировым счетом
Двухсторонняя игра стала последним штрихом в подготовке "сине-желтых" к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Футболисты были поделены на две команды – синие и желтые, а игра длилась по полноценному времени – 90 минут.
К теме Смоделировали игру сборной Шотландии, – Петраков подвел итоги двусторонней игры
Интересно, что Александр Петраков дал установку одной из команд – играть в стиле сборной Шотландии, которая будет следующим соперником украинцев.
Тренерский штаб сделал все возможное, чтобы двусторонняя игра напоминала настоящий товарищеский поединок. Перед матчем раздавался государственный гимн, команды заходили в разные раздевалки и игровую форму.
Команды создали достаточно моментов, но забили всего два гола и расписали мировую 1:1. Как и должно быть, два мяча забили нападающие сборной – Роман Яремчук и Артем Довбик. Если форвард португальской Бенфики отличился по игре, то лучший бомбардир УПЛ реализовал 11-метровый удар.
Действиями одного коллектива руководил Александр Петраков, а его помощником являлась легенда Динамо Александр Шовковский. Другая команда играла под руководством Андрея Анненкова и тренера-аналитика Авраама Кампомара.
Эта двусторонняя игра заменила футболистам два поединка, которыми предварительно сборная должна была закончить тренировочные сборы.
Подготовка сборной Украины: главное
- Подготовка "сине-желтых" к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии продолжается в начале мая. В лагерь национальной команды постепенно присоединялись футболисты лидеров УПЛ Динамо и Шахтера, а также по окончании сезона доезжали легионеры. Одними из последних прибыли игроки, выступающие в английской Премьер-лиге.
- После финала Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Париже, в сборную прибудет голкипер Реала Андрей Лунин. У вратаря есть особая дополнительная мотивация. Недавно у Лунина родился сын.
- В процессе подготовки подопечные Петракова провели три контрольных спарринга. В стартовом матче "сине-желтые" обыграли Боруссию Менхенгладбах (1:2), а свою победную серию продолжили в поединке против итальянского Эмполи (1:3). Третья встреча против хорватской Риеки закончилась ничьей 1:1.
- После этого в плане сборной было еще два матча, которые, к сожалению, не состоялись. Потому Петраков заменил их двусторонней игрой.
- 1 июня Украина в Глазго сыграет долгожданный поединок против Шотландии. Фанаты соперника выразят солидарность украинскому народу. Перед матчем шотландские болельщики в унисон споют гимн Украины.
- В случае победы над Шотландией наши ребята в финальном сражении за путевку в Катар сойдутся с Уэльсом (5 июня).
- В начале апреля "сине-желтые" уже узнали потенциальных соперников на ЧМ-2022 – США, Англии и Иране.