Даяну Ястремскую официально оправдали в употреблении допинга

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявление по допинговому скандалу с участием украинки Даяны Ястремской. Теннисистку официально оправдали.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте организации.

К слову Ястремская резко отреагировала на слухи, что допинг попал в ее организм после секса

"Решением независимого трибунала установлено, что госпожа Ястремская: (1) совершила нарушение статьи 2.1 Программы; (2) сделала это нарушение без вины или халатности, и поэтому срок дисквалификации не налагается и (3) имеет право возобновить выступление на соревнованиях с немедленным вступлением в силу. Это решение может быть обжаловано WADA и НАДО Украины в Спортивном арбитражном суде", – говорится в сообщении.

Что известно о допинге Ястремской

В конце 2020 годау в анализах 20-летней Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона. Допинг был подтвержден и пробой B.

7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскую от соревнований. Даяна подала заявление об отмене отстранения, но его отклонили.

Даяна Ястремская подала в CAS апелляцию на решение Независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию. В апреле апелляцию украинки отклонили в ITF.