COVID-19 не отпускает: Блашко продолжает находиться на самоизоляции на Олимпиаде

Коронавирус не позволил Дарье Блашко выступить на Олимпиаде-2022. Украинская биатлонистка продолжает находиться на самоизоляции.

Велепец: Вчерашний тест снова положительный

Неутешительные новости сообщил главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец после выступления команды в эстафете. Наставник сообщил, что Дарья Блашко продолжает жить в гостинице, где находятся больные коронавирусом спортсмены.

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Перед эстафетой украинка получила негативный тест на COVID-19 и даже имела шанс войти в эстафетную четверку. Но для этого ей нужно было сдать два подряд негативных теста на коронавирус. Что ей не удалось.

Велепец отметил, что ее второй тест показал положительный результат, поэтому Дарья продолжает сидеть на самоизоляции. Относительно Валентины Семеренко, досрочно закончившей Олимпиаду, то она уже отправилась домой.

"Едва собрали эту команду"

Дарья Блашко впервые попала на самоизоляцию 6 февраля.

Дарья Блашко, которая всегда в эстафетах стабильный член, до сих пор сидит в этом ковид-отеле. Не знаю, когда выпустят, вчерашний тест снова положительный. Валю увезли домой на тестирование. Едва собрали эту команду, еще два дня назад не знали, будем ли бежать вообще,

– рассказал Урош Велепец.