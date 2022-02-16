Велепець: Учорашній тест знову позитивний

Невтішні новини повідомив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець після виступу команди у естафеті. Наставник повідомив, що Дар'я Блашко продовжує жити у готелі, де перебувають хворі на коронавірус спортсмени.

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Перед естафетою українка отримала негативний тест на COVID-19 та навіть мала шанс увійти в естафетну четвірку. Але для цього їй потрібно було здати два поспіль негативні тести на коронавірус. Що їй не вдалось.

Велепець зазначив, що її другий тест показав позитивний результат, тому Дар'я продовжує сидіти на самоізоляції. Щодо Валентини Семеренко, яка достроково закінчила для себе Олімпіаду, то вона вже вирушила додому.

Важливо. Дар'я Блашко вперше потрапила на самоізоляцію 6 лютого.

"Ледь зібрали цю команду"

Дар'я Блашко, яка завжди в естафетах стабільний член, досі сидить в цьому ковід-готелі. Не знаю, коли будуть випускати, учорашній тест знову позитивний. Валю повезли додому на тестування. Ледь зібрали цю команду, ще два дні тому не знали, чи будемо бігти взагалі,

– розповів Урош Велепець.