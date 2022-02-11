Хорошие новости от сборной Украины
Наконец ситуация в украинской сборной улучшается. Елена Билосюк получила два негативных теста на коронавирус и смогла покинуть самоизоляцию.
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Титулованная биатлонистка вернулась в команду и уже готовится к коронной эстафете. Также из самоизоляции вышли сервисмен Иван Белосюк и массажист мужской сборной Михаил Гуменяк.
Такое развитие событий позволит Украине выступать четверку на женскую эстафету, которая запланирована на 16 февраля. Не исключено, что к этому времени от COVID-19 вылечится еще и Блашко.
К сожалению, спортсменка не выступит в спринте, который состоится 11 февраля. Украину в гонке представят лишь три биатлонистки Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.
Напомним, что именно эти три спортсменки перед гонкой были в обойме Уроша Велепца.
Проблемы в сборной Украины
- На самоизоляции после получения положительного теста на коронавирус продолжает находиться Дарья Блашко.
- А вот Валентина Семеренко досрочно завершила свои выступления на Олимпиаде-2022. Опытная биатлонистка не смогла завершить "индивидуалку" и сошла с трассы на экваторе гонки. По словам тренера, у одной из сестер "аллергия" на холод. Валентина связала все это со сбоем в организме.