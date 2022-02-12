Билосюк: Олимпийские игры в Пекине – страшный сон

Билосюк рассказала, что во время самоизоляции была вынуждена сидеть в четырех стенах. Ей было запрещено даже выйти на улицу.

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"Пережить сам факт изоляции трудно: ни нам никуда нельзя, ни кому-то к нам, ни на улицу погулять. Сидишь в четырех стенах, без свежего воздуха. Коридоры постоянно обрабатываются химией. Радовало лишь то, что у меня нет аллергии, и я это нормально переносила, а кто аллергик – это катастрофа для этого человека", – рассказала Елена.

Она отметила, что ей организовали беговую дорожку и велосипед, чтобы были физические нагрузки и поддерживать форму. Но из-за того, что биатлонистка тяжело перенесла болезнь, ей было сложно тренироваться.

Но так случилось, что я переболела по полной программе: с температурой, симптоматикой. 20 – 40 минут какой-то аэробной работы было трудно сделать,

– рассказала Билосюк.

По словам Елена, 11-го февраля она вышла поддержать украинок в спринте. Вернувшись в гостиницу, по словам Билосюк, у нее кружилась голова.

"Наверное, это кислород, которым насытился организм – ходила как пьяная. Сейчас ситуация та же: кружится голова. Не знаю, это от воздуха или от коронавируса, но состояние не радует", – отметила биатлонистка.

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На Олимпиаде 16-го февраля состоится эстафета. Сейчас сборная Украины, кроме Билосюк, имеет здоровых Юлию Джиму, Ирину Петренко и Анастасию Меркушину.

Ожидается, что Билосюк или Дарья Блашко, которая также заболела коронавирусом, попадут в украинскую четверку. Но Елена считает, что это будет чудом, если она сможет принять участие в гонке.

Скажу так: если я буду в состоянии пробежать эстафетную гонку, это будет чудо. Коронавирус – это не простая простуда, не насморк. Он жестко влияет на организм и то, что я чувствовала на тренировках, не пожелаю врагам, не говоря уже о спортсменах,

– сказала Билосюк.

По словам Елены, Олимпийские игры в Пекине – страшный сон.

"Как я запомню эти игры? Как страшный сон. И я шучу, что люди готовятся к Олимпийским Играм четыре года, а я должна за три дня каким-то образом встать на ноги.

Не знаю, как это сделать. Мне то еще пол беды, медаль есть, и для меня это четвертая Олимпиада. А для Дарьи Блашко первая, и за день до гонки положительный тест на коронавирус", – резюмировала Билосюк.