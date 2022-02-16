Оптимистичное начало гонки

Долгое время участие сборной Украины в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине было под вопросом. Накануне начала стартов две биатлонистки – Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительные тесты на коронавирус, а Валентина Семеренко досрочно покинула Китай из-за проблем со здоровьем, сообщает 24 канал.

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Первый этап в составе сборной Украины бежала Ирина Петренко, далее на старт вышла Юлия Джима, третьей была Анастасия Меркушина, а Елена Билосюк – финишер эстафеты.

Петренко достаточно оптимистично начала свой этап. Ирина чисто отстрелялась на первом рубеже, после выхода со стадиона она была 8-й.

На "стойке" украинка отработала аналогично. Биатлонистка финишировала 10-й, до главного лидера – Германии ее отделяли 20 секунд.

Провальная стрельба Джимы

Все надежды были на лидера украинской команды Джиму. Однако стрельбу лежа Юлия завершила не слишком удачно. Биатлонистка отправила сборную Украины на один штрафной круг. Таким образом биатлонистка продолжила борьбу на 16-й позиции.

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На более решающем рубеже Джима снова заставила болельщиков нервничать. Украинка использовала три дополнительных патрона и убереглась от штрафных метров дистанции. Юлия передала эстафету на 12-й позиции.

Меркушина в своем ритме отработала на первом рубеже. Быстро, а главное точно Анастасия закрыла все мишени. Невероятную меткость украинка продемонстрировала и на стрельбе стоя. Биатлонистка справилась со стрельбой без использования дополнительных патронов.

Анастасия завершила свой этап на 8-й строчке.

Развязка эстафетной гонки

Уже традиционно последней на старт вышла Елена Билосюк. Олимпиада сложилась для биатлонистки не лучшим образом. Из-за коронавируса украинка пропустила индивидуальные старты. Поэтому эстафета была для нее дебютной на Играх-2022.

Хоть Елена и не радовала своим ходом на дистанции, что было прогнозируемо, но на огневом рубеже Билосюк справилась хорошо. Украинка чисто отработала на обоих рубежах. Биатлонистка финишировала 7-й. На последних метрах дистанции спортсменка обогнала представительницу Чехии.

Олимпийскими чемпионами в эстафете стали представительницы Швеции. Вторыми финишировали спортсменки ОКР, а "бронза" досталась немкам.

Результаты женской эстафеты на Олимпиаде-2022

1. Швеция

2. ОКР

3. Германия

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7. Украина