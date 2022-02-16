Петренко: Могу сказать, что это мой уровень

Биатлонистка, которая представляет Черниговскую область, была забойщицей сине-желтой команды в женской эстафете. Ирина Петренко передала эстафету Юлии Джиме десятой. Украинка прокомментировала свое выступление в последней для себя гонке на Олимпиаде-2022.

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Петренко осталась довольна своей "чистой" стрельбой, так как спортсменка отработала на огневых рубежах идеально – 10 из 10-ти.

Что касается дистанции – могу сказать, что это мой уровень, я здесь и не бежала очень быстро. 20 секунд отставания – это довольно приличный результат как для меня,

– сказала украинка.

Осталась довольна выступлением на Олимпиаде

Ирина Петренко не отобралась в масс-старт, который станет последним для биатлонистов на Олимпиаде-2022, поэтому биатлонистка подвела итоги своего выступления в Китае.

Спортсменка осталась довольна своими результатами, сравнивая их с теми, которые она демонстрировала в начале сезона.

Петренко отметила свое 11-е место в "индивидуалке".

11-е место в индивидуальной гонке – это классный результат. Каждый спортсмен работает на медали, хочется этого достичь, но не у всех это получается,

– добавила биатлонистка.

К слову. Ирина Петренко также бежала в спринте и гонке преследования, в которых заняла 40-е и 55-е места соответственно.