Блашко нужно сдать еще один тест
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 Канала сообщил, что у Блашко отрицательный тест на коронавирус. Она все еще может выступить в Пекине.
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Блашко сегодня сдала отрицательный тест. Для того, чтобы ее выпустили ей нужно еще завтра сдать отрицательный тест,
– сказал Брынзак.
Блашко до сих пор не провела ни одной гонки в Пекине
Украинская биатлонистка попала на самоизоляцию 6-го февраля, когда сдала положительный тест на коронавирус.
После этого она пропустила три гонки: "индивидуалку", спринт и персьют. Из-за пропуска трех гонок Блашко не имеет шансов выступить в масс-старте.
Единственная гонка на Олимпиаде, в которой Дарья может принять участие – женская эстафета, которая состоится 16-го февраля.
Кто выступит в эстафете
- Сейчас в сборной Украины четверо здоровых биатлонисток: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Елена Билосюк.
- Но Билосюк рассказала, что тяжело перенесла коронавирус на Олимпиаде и не может гарантировать свое участие в эстафете.