Блашко нужно сдать еще один тест

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 Канала сообщил, что у Блашко отрицательный тест на коронавирус. Она все еще может выступить в Пекине.

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Блашко сегодня сдала отрицательный тест. Для того, чтобы ее выпустили ей нужно еще завтра сдать отрицательный тест,
– сказал Брынзак.

Блашко до сих пор не провела ни одной гонки в Пекине

Украинская биатлонистка попала на самоизоляцию 6-го февраля, когда сдала положительный тест на коронавирус.

После этого она пропустила три гонки: "индивидуалку", спринт и персьют. Из-за пропуска трех гонок Блашко не имеет шансов выступить в масс-старте.

Единственная гонка на Олимпиаде, в которой Дарья может принять участие – женская эстафета, которая состоится 16-го февраля.

Кто выступит в эстафете

  • Сейчас в сборной Украины четверо здоровых биатлонисток: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Елена Билосюк.
  • Но Билосюк рассказала, что тяжело перенесла коронавирус на Олимпиаде и не может гарантировать свое участие в эстафете.