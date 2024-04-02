Это футбольное агентство непосредственно связано с топовым агентом Жорже Мендешем, который в прошлом сотрудничал с Криштиану Роналду. Также португальский специалист представлял интересы наставника Жозе Моуринью, Давидом Де Хеа, Жоау Фелишем. И это еще не весь перечень звездных футбольных клиентов португальца. Теперь в нем добавился украинский след.

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Новый шаг в футбольной карьере украинского вратаря

На подписание контракта вместе с Луниным пришла его жена Анастасия.

Агенство поздравило украинца с началом сотрудничества.

Мы рады иметь Андрея Лунина с нами! Поздравляем в семье,

– говорится в публикации агентства.



Лунин подписал контракт с агентством Мендеша / Фото Polaris Sports

Отметим, что еще в ноябре прошлого 2023-го года появилась информация о тайной встрече украинца с бывшим агентом Роналду в VIP-зале аэропорта Мадрида. С тех пор были слухи, что Лунин видит в сотрудничестве с Мендешем только положительные факторы для своей карьеры в будущем.

Тем более, когда Лунин стал первым номером Реала в отсутствие Тибо Куртуа, который восстанавливается от очередной травмы, и вытеснил из ворот арендованного у Челси Кепу Аррисабалагу. В текущем сезоне-2023/2024 Андрея провел уже 24 поединка, в которых пропустил 19 голов и отыграл 11 матчей на ноль.

Существует много слухов, как о возможном уходе Лунина из Реала, так и о продлении контракта. Сейчас у украинского вратаря есть действующее соглашение с мадридским клубом до конца следующего сезона-2024/2025.