"Вершкові" першими відкрили рахунок у грі завдяки голу Родріго. Чим шокували господарів поля. Після забитого голу команда Карло Анчелотті повністю віддала ініціативу супернику, розраховуючи на контратаки.

Варто побачити Тотальний спокій: як "маестро пенальті" Лунін відреагував на вихід Реала в 1/2 ЛЧ – топове відео

Хід матчу, де Лунін став героєм Реала

У середині другого тайму Манчестер Сіті зрівняв цифри на табло "Етіхад". Кевін Де Брюйне розстріляв Андрія Луніна та повернувся "містян" у гру. Основний час закінчився нічиєю 1:1, тому чвертьфінальне протистояння перетекло у 15-хвилинні додаткові тайми. Але й вони не визначили півфіналіста Ліги чемпіонів.

Тому на команди чекала футбольна фортуна у вигляді післяматчевої серії пенальті, де Лунін продовжив тягнути удари гравців манчестерського клубу. Андрій впорався із ударом по центру від Бернарду Сілви та вгадав напрямок пострілу Матео Ковачича.

Натомість у складі мадридського клубу єдиний 11-метровий не реалізував досвічений Лука Модрич, який пробивав першим. У підсумку – 3:4 на користь Реала, який пробився до півфіналу Ліги чемпіонів.

Цікаво! У півфіналі Ліги чемпіонів Реал протистоятиме Баварії, яка у своєму чвертьфінальному протистоянні вибила із єврокубків лондонський Арсенал (2:2 та 1:0 у другому матчі).

Власник Реала привітав команду із перемогою

Після поєдинку у роздягальню Реала завітав президент клубу Флорентіно Перес. Власник "вершкових" привітав команду із успіхом та особисто подякував Луніну.

Безпосередньо у Манчестері президент мадридського клубу порушував тему продовження контракту із українським воротарем. Перес наполягає на продовженні співпраці із Андрієм.

Відзначимо, що Перес завжди стояв на стороні українця. Флорентіно захищав Луніна перед головним тренером Реала, коли той хотів викинути Андрія із команди.

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