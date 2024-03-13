В текущем сезоне-2023/2024 Андрей Лунин уже провел 22 матча (из них 10 – "сухих"), в которых пропустил 17 голов. Украинец дождался своего часа, чтобы получить звание первого номера Реала.
Интересно Анчелотти боится за Лунина: почему тренер Реала обеспокоен вызовом голкипера в сборную Украины
Какие условия украинца услышит руководство Реала
Однако все больше слухов появляется о возвращении Тибо Куртуа, который уже понемногу тренируется на футбольном поле. Ожидается, что бельгиец вернет себе место в ворота мадридского клуба. А Лунин снова будет вторым номером "галактикос".
Но такой поворот событий точно не устроит украинца. Хотя Лунин имеет действующий контракт с "Королевским клубом" до конца следующего сезона-2024/2025, но Андрей точно не будет соглашаться со вторым номером команды.
В то же время в Реале все больше говорят о желании продлить соглашение с украинским вратарем. Лунин до сих пор не принял финального решения относительно своего будущего в Испании.
Украинец хочет получить от руководства Реала гарантии относительно своей игровой практики. 25-летний футболист хочет дальше часто выходить на поле, если согласится на пролонгацию сотрудничества с мадридским клубом. Андрей не хочет снова быть дублером Куртуа.
Только при условии гарантии большой игровой практики Лунин продолжит контракт с Реалом.
Интересно, что арендованный у лондонского Челси Кепа Аррисабала разозлен из-за проигранной конкуренции Лунину. Испанец уже даже был инициатором разговора с главным тренером Карло Анчелотти, выбор которого пал на украинца.
Вероятно, что Реал не будет выкупать у Челси контракт испанского голкипера.
- Сейчас Реал продолжает борьбу на двух футбольных фронтах – в 1/8 финала Лиги чемпионов и Ла Лиге. Во внутреннем чемпионате мадридцы идут лидерами турнирной таблицы, набрав 69 баллов в 28-ми турах.
- В Лиге чемпионов мадридский клуб уже вышел в четвертьфинальную стадию.