В текущем сезоне-2023/2024 Андрей Лунин уже провел 22 матча (из них 10 – "сухих"), в которых пропустил 17 голов. Украинец дождался своего часа, чтобы получить звание первого номера Реала.

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Какие условия украинца услышит руководство Реала

Однако все больше слухов появляется о возвращении Тибо Куртуа, который уже понемногу тренируется на футбольном поле. Ожидается, что бельгиец вернет себе место в ворота мадридского клуба. А Лунин снова будет вторым номером "галактикос".

Но такой поворот событий точно не устроит украинца. Хотя Лунин имеет действующий контракт с "Королевским клубом" до конца следующего сезона-2024/2025, но Андрей точно не будет соглашаться со вторым номером команды.

В то же время в Реале все больше говорят о желании продлить соглашение с украинским вратарем. Лунин до сих пор не принял финального решения относительно своего будущего в Испании.

Украинец хочет получить от руководства Реала гарантии относительно своей игровой практики. 25-летний футболист хочет дальше часто выходить на поле, если согласится на пролонгацию сотрудничества с мадридским клубом. Андрей не хочет снова быть дублером Куртуа.

Только при условии гарантии большой игровой практики Лунин продолжит контракт с Реалом.

К слову. Лунин получил вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Карло Анчелотти боится за здоровье голкипера, который является первым номером Реала.

Интересно, что арендованный у лондонского Челси Кепа Аррисабала разозлен из-за проигранной конкуренции Лунину. Испанец уже даже был инициатором разговора с главным тренером Карло Анчелотти, выбор которого пал на украинца.

Вероятно, что Реал не будет выкупать у Челси контракт испанского голкипера.