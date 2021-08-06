Чрезвычайная поддержка: что помогло Романчуку получить две медали Олимпиады

6 августа 2021 , 15:07
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UA-Перший

Двукратный призер Олимпиады-2020 по плаванию Михаил Романчук вернулся в Украину. Пловец привез "серебро" и "бронзу" соревнований.

"Чрезвычайная поддержка"

После своего прилета Михаил Романчук пообщался с журналистами в аэропорту. Пловец признался, что только благодаря поддержке сумел привезти в Украину две награды.

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Чрезвычайная поддержка. Только благодаря этой поддержке и удалось завоевать "бронзу" и "серебро". Рад, что удалось показать результат,
– рассказал Романчук.

Украинский пловец рассказал, что недоволен своим выступлением на все 100 процентов: "Частично удовлетворен, частично нет. Всегда хочется большего. Если бы не хотел большего, то не был бы на этом уровне. Есть стимул работать дальше, мотивация, есть хорошая команда. Работаем дальше и готовимся".

Романчук в Токио

  • Свою первую награду Романчук получил в заплыве на 800 метров вольным стилем. Украинец финишировал третьим. Медаль Михаила стала первой для Украины в плавании за последние 17 лет. До этого на трех подряд соревнованиях украинские пловцы не привозили наград.
  • Украинец во-второй раз поднялся на пьедестал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Но на этот раз уже на вторую строчку.
Автор: Софія Кулай