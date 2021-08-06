"Чрезвычайная поддержка"

После своего прилета Михаил Романчук пообщался с журналистами в аэропорту. Пловец признался, что только благодаря поддержке сумел привезти в Украину две награды.

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Чрезвычайная поддержка. Только благодаря этой поддержке и удалось завоевать "бронзу" и "серебро". Рад, что удалось показать результат,

– рассказал Романчук.

Украинский пловец рассказал, что недоволен своим выступлением на все 100 процентов: "Частично удовлетворен, частично нет. Всегда хочется большего. Если бы не хотел большего, то не был бы на этом уровне. Есть стимул работать дальше, мотивация, есть хорошая команда. Работаем дальше и готовимся".

Отметим, что в аэропорту пловца встречала его жена легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Марина завершила свои выступления в прыжках в длину на высоком 5 месте. Однако таким результатом легкоатлетка осталась недовольна.

Романчук в Токио