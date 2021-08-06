"Надзвичайна підтримка"
Після свого прильоту Михайло Романчук поспілкувався із журналістами у аеропорту. Плавець зізнався, що лише завдяки підтримці зумів привезти в Україну дві нагороди.
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Надзвичайна підтримка. Тільки завдяки цій підтримці і вдалося вибороти "бронзу" та "срібло". Радий, що вдалося показати результат,
– розповів Романчук.
Український плавець розповів, що незадоволений своїм виступом на усі 100 відсотків: "Частково задоволений, частково ні. Завжди хочеться більшого. Якби не хотів більшого, то не був би на цьому рівні. Є стимул працювати далі, є мотивація, є хороша команда. Працюємо далі і готуємося".
- Відзначимо, що в аеропорту плавця зустрічала його дружина легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Марина завершила свої виступи у стрибках у довжину на високому 5 місці. Однак такий результатом легкоатлетка залишилась незадоволена.
Романчук у Токіо
- Свою першу нагороду Романчук здобув у запливі на 800 метрів вільним стилем. Українець фінішував третім. Медаль Михайла стала першою для України у плаванні за останні 17 років. До цього на трьох поспіль змаганнях українські плавці не привозили нагород.
- Українець вдруге підійнявся на п'єдестал на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Але цього разу вже на другу сходинку.