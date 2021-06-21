Четыре клуба Ла Лиги хотят купить голкипера Реала Лунина

Интерес к украинскому голкиперу Реала Андрею Лунину продолжает расти. Сразу четыре клуба испанской Ла Лиги заинтересованы в приобретении вратаря.

Претенденты на Лунина

Украинский голкипер "сливочных" же может уехать из Мадрида. Представители четырех клубов испанской Ла Лиги уже ведут переговоры с агентом Лунина.

Примечательно Лунин эмоционально отреагировал на уход Рамоса из Реала

Эспаньол

Кадис

Хетафе

Гранада

Сначала Лунин из-за нехватки игровой практики заявил, что не против покинуть Реал. Но через некоторое время сам Андрей изменил мнение на противоположное. Он готов ждать своего шанса и быть вторым голкипером после Тибо Куртуа. Украинец уверен, что даже тренировки в такой звездной компании придадут ему опыта. Однако вытеснить бельгийского конкурента по позиции будет крайне сложно. Тибо получает от тренерского штаба 100-процентное доверие.

Какие клубы "охотятся" на украинца

В 2018 году Лунин поставил свою подпись на соглашении с Реалом. За эти три года украинец сыграл лишь один официальный поединок. И то дебют у Андрея не удался. В кубковом противостоянии против аутсайдера Алькояно "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Переживания Андрея воплотились в неуверенную игру в рамке ворот.

О заинтересованности от Гранады, Хетафе и Кадиса сообщалось ранее. А вот об интересе со стороны Эспаньола слышно впервые.

Хетафе хотел взять в аренду украинского голкипера, но все заинтересованности были на уровне слухов. Также турецкий Бешикташ не прочь видеть Лунина в своем составе.