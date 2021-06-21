Претенденты на Лунина

Украинский голкипер "сливочных" же может уехать из Мадрида. Представители четырех клубов испанской Ла Лиги уже ведут переговоры с агентом Лунина.

Примечательно Лунин эмоционально отреагировал на уход Рамоса из Реала

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Сначала Лунин из-за нехватки игровой практики заявил, что не против покинуть Реал. Но через некоторое время сам Андрей изменил мнение на противоположное. Он готов ждать своего шанса и быть вторым голкипером после Тибо Куртуа. Украинец уверен, что даже тренировки в такой звездной компании придадут ему опыта. Однако вытеснить бельгийского конкурента по позиции будет крайне сложно. Тибо получает от тренерского штаба 100-процентное доверие.

Соглашение вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" истекает 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Какие клубы "охотятся" на украинца