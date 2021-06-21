Претенденти на Луніна

Український голкіпер "вершкових" таки може поїхати з Мадрида. Представники чотирьох клубів іспанської Ла Ліги вже ведуть перемовини з агентом Луніна.

Варте уваги Лунін емоційно відреагував на відхід Рамоса з Реалу

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Спершу Лунін через брак ігрової практики заявив, що не проти покинути Реал. Але через деякий час сам Андрій змінив думку на протилежну. Він готовий чекати свого шансу та бути другим голкіпером після Тібо Куртуа. Українець впевнений, що навіть тренування у такій зірковій компанії додадуть йому досвіду. Однак витіснити бельгійського конкурента за позицією буде вкрай складно. Тібо отримує від тренерського штабу 100-відсоткову довіру.

Угода воротаря збірної України з "Королівським клубом" спливає 30 червня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.

Клуби "полюють" на українця