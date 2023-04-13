11 и 12 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала ЛЧ сезона 2022/23. Поединки порадовали болельщиков яркой игрой и красивыми голами.

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УЕФА назвал имена четырех претендентов на самый лучший гол недели Лиги чемпионов. В список вошли невероятный выстрел Родри (МанСити) в ворота Баварии, бильярдный удар Асенсио (Реал) в матче с Челси, а также голы представителей Серии А Николо Бареллы (Интер) и Исмаэля Беннасера (Милан).

Видео лучших голов недели ЛЧ

Проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что в рамках первых четвертьфинальных матчей ЛЧ, состоявшихся 11 и 12 апреля, Манчестер Сити разгромил Баварию (3:0), Интер на выезде разобрался с Бенфикой (2:0), Реал поставил под сомнение перспективы Челси (2:0), а Милан минимально одолел Наполи (1:0).

Важно! Участники полуфиналов Лиги чемпионов определятся в ответных матчах, которые состоятся 18 и 19 апреля.