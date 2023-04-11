В центральном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов встретились главные фавориты турнира. Манчестер Сити принимает Баварию, недавно сменившую тренера, назначив Томаса Тухеля, пишет 24 канал.

Следите с нами Манчестер Сити – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды активно начали первый тайм, но более острыми были манкунианцы. Они и смогли открыть счет, сделал это опорный полузащитник Родри.

На 27 минуте испанец получил мяч от Бернарда Силвы на подступах к штрафной оппонента и отважился на дальний выстрел. Снаряд по красивейшей траектории залетел в "девятку" ворот Зоммера.

Видео гола Родри: