11 та 12 квітня були зіграні перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ сезону 2022/23. Поєдинки порадували вболівальників яскравою грою та красивими голами.

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УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на найкращий гол тижня Ліги чемпіонів. До списку увійшли неймовірний постріл Родрі (МанСіті) у ворота Баварії, більярдний удар Асенсіо (Реал) у матчі з Челсі, а також голи представників Серії А Ніколо Барелли (Інтер) та Ісмаеля Беннасера (Мілан).

Відео найкращих голів тижня ЛЧ

Проголосувати за найкращий гол тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, що в рамках перших чвертьфінальних матчів ЛЧ, які відбулися 11 та 12 квітня, Манчестер Сіті розгромив Баварію (3:0), Інтер на виїзді розібрався з Бенфікою (2:0), Реал поставив під сумнів перспективи Челсі (2:0), а Мілан мінімально здолав Наполі (1:0).

Важливо! Учасники півфіналів Ліги чемпіонів визначаться у матчах-відповідях, які відбудуться 18 та 19 квітня.