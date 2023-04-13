Милан – Наполи 1:0

Гол: Беннасер, 40

Удаление: Замбо-Ангисса, 74 (Наполи)

Для Милана на Наполи это был второй матч друг против друга за последние 10 дней. Предыдущий состоялся в Неаполе и закончился унизительным поражением для хозяев поля – 0:4. Следовательно, они стремились к реваншу.

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Кроме того, для Наполи это первый в истории выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда, которая сносит всех на своем пути в чемпионате Италии, не хочет на этом останавливаться. Но Милан нашел подход к сопернику.

Наполи с первых минут бросился на ворота соперника. И Милану в некоторых моментах откровенно повезло не пропустить гол. Особенно они обязаны голкиперу Меньяну, который за первые 25 минут совершил несколько замечательных сэйвов.

Хозяева поля долго не могли отвести игру от своих ворот. Но опасные моменты и на другой половине поля тоже возникали.

Все в матче решил единственный гол, забитый на 40-й минуте. Быстрая атака, которую начал Браим Диас. Рафаэль Леау решил сам не пробивал, а сбросил налево на Беннасера, и тот мощно пробил в ближний угол ворот. Голкипер хоть и среагировал, но от его ноги мяч залетел за линию ворот.

На перерыв команды могли идти и при счете 2:0, но мяч после удара Кьера головой после подачи с углового попал в перекладину.

Во втором тайме Наполи снова начал с давления на ворота соперника. Но чем меньше времени до конца матч оставалось, тем больше нервы сдавали у гостей. И они начинали фолить, зарабатывая предупреждение от арбитра. Закончилось все тем, что на 70-й минуте Замбо-Ангисса получил первую желтую карточку в матче, а через четыре минуты – еще одну, оставив Наполи в меньшинстве.

На 78-й минуте желтую карточку получил и защитник Ким Мин Дже. И тоже пропустит следующий матч против Милана в Лиге чемпионов из-за дисквалификации.

Наполи в конце встречи мог спасти хотя бы ничью в этом матче. Но Меньян действовал очень надежно в воротах и не пропустил гол.

Следовательно, 18 апреля команды уже сыграют в Неаполе. У Милана преимущество благодаря победе в первом матче, но она минимальна. А вот у Наполи проблемы с составом. По меньшей мере, два основных игрока будут пропускать матч из-за дисквалификации. И неизвестно, успеет ли к тому времени восстановиться нападающий Осимхен, без которого игра в команды не идет.

Видеообзор матча Милан – Наполи